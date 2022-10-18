Глава МИД Германии Бербок считает, что Европе нужна «безопасность от России» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европе необходима не «безопасность с Россией», а «безопасность от России». Такое заявление она сделала в ходе выступления на внешнеполитическом форуме в Берлине.

Как сообщает издание немецкой медиагруппы RND, Бербок выразила мнение, что президент России Владимир Путин «не ищет пути назад». Кроме того, глава немецкого дипломатического ведомства отметила, что Берлин поставляет оружие Украине не только для «спасения жизней», но и для того, чтобы развеять сомнения в международной надежности Германии.

«Безопасность стран Балтии, безопасность Восточной Европы — это безопасность Германии. И мы будем защищать каждый дюйм территории нашего альянса в чрезвычайной ситуации», — заявила она.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что возможное прямое столкновение войск России и НАТО может привести к масштабному глобальному военному конфликту в котором не будет победителей. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что спецоперация на Украине – вынужденная мера для того, чтобы не возникли риски, которые несли бы «угрозу самому существованию России».

Также Путин ранее отмечал, что Запад стремится любой ценой сохранить свою гегемонию, из-за чего ведет политику сдерживания других стран. По оценке Владимира Путина, несмотря на все усилия западных стран, все больше государств стремятся отстаивать свой суверенитет и уже появляются контуры нового многополярного мироустройства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также неоднократно предупреждал, что Европа и США вооружают Украину, чтобы принудить Россию соблюдать изобретенные Вашингтоном правила, но эта цель не будет достигнута. Министр отмечал ,что западные поставки оружия Украине не лишат Россию права голоса в международных делах.