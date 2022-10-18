В МИД РФ заявили, что Украина долгие годы не соблюдала положения Будапештского меморандума Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Киев долгие годы не соблюдал "будапештские обязательства".

"На протяжении многих лет не соблюдал будапештские обязательства сам Киев. В частности, те из них, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма", - сказал он в ответ на реплики ряда западных стран, обвинивших РФ в нарушении Будапештского меморандума.

Как отметил Воронцов, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, а героизация нацистских преступников стала частью государственной политики и идеологии.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Украиной, Россией, США и Британией. Документ гарантировал Украине безопасность в обмен на присоединение страны к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидацию ядерного арсенала, который республика получила после распада Советского Союза.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.