Ежегодно в России на свалки попадает до 500 килограммов золота Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что россияне выбрасывают в год 955 тыс. т сломанной бытовой электрической техники, в составе которой находится более 500 кг золота.

По его словам, в стране ежегодно образуется около 1,5 млн т отходов электронного и электрического оборудования, примерно две трети из которых составляет повреждённая бытовая техника.

«В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 г на тонну», — приводит его заявление телеканал "360".

Он делает вывод, что в России в год выбрасывают порядка 955 тыс. т бытовой техники, в составе которой может находиться более 500 кг золота.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в 2021 году вес выброшенной на свалку электроники превысит 57 миллионов тонн - это больше, чем Великая Китайская стена, самый тяжелый искусственный объект Земли. По оценкам Всемирного экономического форума-2019 стоимость электронных отходов превышает 62,5 миллиарда долларов. Это больше, чем годовой ВВП таких стран, как Хорватия, Белоруссия, Коста-Рика.

Можно ли озолотиться на отслужившей свое электронике? Об этом мы решили поговорить с кандидатом технических наук Олегом Панченко, заведующим Лаборатории легких материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз - участник программы "Приоритет 2030") Подробнее читайте здесь.