Reuters: оператор финской АЭС "Олкилуото" сообщил о повреждении третьего реактора

Во время работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов Фото: Архив "КП"

Оператор финской АЭС "Олкилуото" сообщил о повреждении третьего реактора, его ввод в эксплуатацию задерживается. Об этом во вторник вечером, 18 октября, сообщает Reuters.

Во время работ по техническому обслуживанию были обнаружены повреждения насосов.

Обнаруженные повреждения не оказывают влияния на ядерную безопасность, но, скорее всего, повлияют на график ввода в эксплуатацию АЭС, говорится в сообщении агентства.

АЭС «Олкилуото» — атомная электростанция в Западной Финляндии, расположенная на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото, входящем в состав коммуны Эурайоки.

Ранее сообщалось, что запуск третьего реактора АЭС "Олкилуото" снова откладывается. Дело в том, что работы по техническому обслуживанию реактора отстают от графика, объявленного поставщиком в ноябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию АЭС должен снизить стоимость электричества в Финляндии. Реактор мощностью 1600 мегаватт должен был стать одним из мощнейших в мире.