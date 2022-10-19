Мединский рассказал о "либеральных преподавателях" на журфаке МГУ Фото: Соцсети

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что факультет журналистики МГУ "забит" преподавателями с либеральными взглядами.

Как отметил Мединский, о том, что надо активно доносить до молодежи и преподавателей вузов, за что сражаются российские военные в ходе специальной военной операции показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию.

"Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется", - приводит слова помощника президента РИА Новости.

О ситуации с травлей студента "Комсомольская правда" рассказывала еще в конце сентября 2022 года. Студент Степан Антропов с началом мобилизации решил поддержать Новороссию, сфотографировался с российским флагом в Z-футболке на знаменитой парадной лестнице в здании журфака. И выразил желание отправиться на спецоперацию добровольцем.

Но журфаковцы облили его грязью в комментариях и пожелали лютой смерти. Колумнист сайта KP.RU Эдвард Чесноков поддержал патриотический настрой студента и пригласил Степана Антропова на стажировку в "Комсомолку".