Группа стран в ООН призвала задействовать концепцию о биооружии из-за США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

«В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции», — рассказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

По его словам, деятельность США в военно-биологической сфере на Украине по-прежнему вызывает вопросы.

Ранее в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности США на территории Украины. К участию в работе данной комиссии приглашались и представители Соединенных Штатов (в частности, замглавы американского Госдепа Виктория Нуланд), однако от любых контактов с российскими властями по теме биолабораторий на Украине они наотрез отказались.

В рамках своей опасной военно-биологической деятельности США активно пытались создать на Украине вспышку опасных инфекционных заболеваний — холеры, краснухи, дифтерии, туберкулеза. Такие действия военных биологов США были напрямую связаны с тем, что эти патогены имеют природные очаги в том числе и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.