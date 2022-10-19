США, Великобритания и Франция запросили обсуждения вопроса передачи иранских БПЛА России в Совбезе ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США, Великобритания и Франция запросили обсуждения вопроса передачи иранских БПЛА России в Совете безопасности ООН.

«США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе «разное», — сообщил РИА Новости источник в СБ.

По данным источника, тема обсуждения — передача иранских беспилотников России и их использование на Украине.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что Россия якобы продолжает вести с Ираном переговоры о закупке Москвой беспилотных летательных аппаратов у Тегерана для их дальнейшего применения во время специальной военной операции на Украине. О планах иранской стороны поставить РФ до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что The Washington Post в последнее время публикует много вбросов. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на сообщение американского издания, о том, что Тегеран якобы отправил Москве первую партию беспилотников.