Белый дом попросил у Конгресса новые полномочия для ускорения поставок оружия Киеву Фото: Евгения ГУСЕВА

Белый дом попросил Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия, которые поспособствуют ускорению передачи вооружений Киеву и другим союзникам Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости.

Администрация президента США призвала законодательный орган расширить ее полномочия в области национальной обороны на 2023 финансовый год.В заявлении Белого дома говорится, что запрос возник вследствие «уроков, извлеченные из текущих усилий США по предоставлению Украине дополнительной помощи».

Начало голосование ожидается не раньше ноября 2022 года.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Западные страны недостаточно трезво оценивают свои возможности по поддержке Украины и не смогут на том же уровне оказывать помощь Киеву длительное время. По его словам, давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры делают это в погоне за внешним эффектом.

Россия ранее направила государствам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для РФ. Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву вооружение.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.