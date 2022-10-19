Генерал армии Суровикин рассказал об обстановке в зоне проведения СВО Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Командующий российскими войсками в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил ,что ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск», — сказал он.

Генерал уточнил, что такая характеристика в первую очередь касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе поездки в Грозный заявил, что на Краснолиманское направление прибывает подкрепление, но ситуация пока остается тяжелой. По его словам, сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Несмотря на периодические атаки противника, она остается стабильной, добавил врио главы ДНР.

Напомним, в начале октября в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. За день до этого Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в полукольцо Красный Лиман. Руководитель республики также отметил сложную обстановку в районе Дробышево и Ямполя, которые перешли под контроль Киева.