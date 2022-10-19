Солдаты ВСУ совершили как минимум два военных преступления против российских военнопленных Фото: REUTERS

Комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.

По информации комиссии, в период с 24 по 26 марта украинские военные в Малом Рогане Харьковской области преднамеренно выстрелили в ноги трём захваченным российским военным с близкого расстояния, а также избили одного из них прикладом винтовки в ходе допроса.

«Во втором случае, около Дмитровки, Киевская область, 29 марта 2022 года военнослужащий... Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненного военнослужащего Вооружённых сил России», — приводит заявление комиссии РИА Новости.

В комиссии подчеркнули, что такие действия ВСУ — это военные преступления.

Ранее председатель СК России провел в Мариуполе оперативное совещание по вопросам расследования преступлений украинских националистов. На нем он заявил, что по фактам военных преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины в прокуратуру уже передано 101 уголовное дело.

К уголовной ответственности привлечены 134 военнослужащих Вооруженных сил Украины, задержанных в ходе проведения специальной военной операции, из которых 25 – представители офицерского, 17 сержантского и 92 рядового составов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.