Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти. Об этом пишет ТАСС.

"Воздушная тревога! Вся область. 02:09", - написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Аналогичное сообщение появилось в канале властей Одессы.

Кроме того, издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные сообщества в соцсетях сообщает, что в Днепропетровске сработала система ПВО.

Ранее власти Николаевской, Одесской и Полтавской областей объявили о воздушной тревоге 18 октября 2022 года.

До этого Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.