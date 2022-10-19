Yeni Safak: США теряют своих союзников из-за грубой силы Фото: REUTERS

Обозреватель Абдулла Мурадоглу назвал использование грубой силы причиной, по которой Вашингтон теряет своих союзников.

Он заявил, что США не проявляют уважения к жизненно важным интересам стран потенциальных союзников. Вашингтон не пренебрегает грубой силой ради защиты своих мнимых «национальных интересов», отметил журналист.

«США игнорируют правила международного порядка, который якобы защищают, освобождают себя от соблюдения этих правил и сами же нарушают их. Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение», — написал он в своей статье для издания Yeni Safak.

Ранее журналист Эндрю Ингленд заявил, что Соединенные Штаты рискуют резко ухудшить отношения с Саудовской Аравией, если президент США Джо Байден решит наказать ее за соглашение о снижении добычи нефти.

До этого у США появился еще один повод для волнения. В Колумбии, которую многие называют главным союзником Вашингтона в Латинской Америке, прошел первый тур президентских выборов. По его результатам, лидером стал левый политик и бывший мэр Боготы Густаво Петро. А это значит, что уже в ближайшее время Белый дом рискует получить в своем «подбрюшье» политика, который весьма скептически относится к перспектива сотрудничества с Соединенными Штатами.