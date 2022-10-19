МИД РФ призвал выяснить цели разработки новых химикатов странами НАТО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов.

"Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "новички". Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось", — сказал он на заседании Первого комитета ГА ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что на фоне этого возникает логичный вопрос о химикате, тщательно скрываемом странами НАТО.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, то, что ковид создан искусственно, было понятно многим врачам с первого дня. Хотя сами по себе коронавирусы – явления природные, именно в этой разновидности были детали, которые говорили о том, что его «подрихтовали», дабы сделать более летальным. Это было очевидно и простым наблюдателям со стороны. То он набрасывается на пожилых, то на молодых; то он реагирует на вакцину, то игнорирует ее. Но одно дело – подозревать, другое – заявить официально.

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