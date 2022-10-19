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Политика19 октября 2022 0:47

МИД РФ призвал выяснить цели разработки новых химикатов странами НАТО

Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
МИД РФ призвал выяснить цели разработки новых химикатов странами НАТО

МИД РФ призвал выяснить цели разработки новых химикатов странами НАТО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что Россия предлагает странам Запада разобраться, с какой целью некоторые государства ЕС и НАТО ведут разработку новых видов токсичных химикатов.

"Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО все химикаты, которые по результатам исследований в западных лабораториях получили наименование "новички". Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось", — сказал он на заседании Первого комитета ГА ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что на фоне этого возникает логичный вопрос о химикате, тщательно скрываемом странами НАТО.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, то, что ковид создан искусственно, было понятно многим врачам с первого дня. Хотя сами по себе коронавирусы – явления природные, именно в этой разновидности были детали, которые говорили о том, что его «подрихтовали», дабы сделать более летальным. Это было очевидно и простым наблюдателям со стороны. То он набрасывается на пожилых, то на молодых; то он реагирует на вакцину, то игнорирует ее. Но одно дело – подозревать, другое – заявить официально.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.