Присяжные в США признали россиянина Данченко невиновным в предоставлении ложных данных ФБР Фото: Соцсети

Жюри присяжных в США признали невиновным россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ложных показаний ФБР о связях экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Россией.

Как передает РИА Новости, присяжные оправдали россиянина по четырём пунктам обвинения. Пятый снял во время процесса судья.

Напомним, ранее сообщалось, что российский аналитик Игорь Данченко был задержан в Соединенных Штатах в рамках расследования дела о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Как сообщалось на сайте Министерства юстиции США, Данченко «лгал относительно источника информации, предоставленной ФБР во время президентской кампании Трампа 2016 года». Россиянину были предъявлены обвинения по пяти пунктам.

Самым поразительным заключением ФБР США, которое исследовало досье Стила и беседовало с Данченко, стало подтверждение того, что информацию, которая чуть было не стала основанием для обвинений Трампа в сговоре с Россией, Данченко получал от единомышленников и… собутыльников. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU