Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского, попавшего в скандал из-за высказывания о русских Фото: Кадр видео

Президент Украины Владимир Зеленский снял Петра Врублевского, попавшего ранее в скандал из-за высказывания об убийстве русских, с должности посла Украины в Казахстане.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте офиса главы государства.

Кто станет преемником Врублевского в качестве главы украинской дипмиссии в Астане, не сообщается.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления посла Украины в Казахстане Петра Врублевского являются доказательством террористической и античеловеческой сущности киевского режима.

Напомним, украинский посол публично заявил о желании киевского режима "убивать как можно больше русских". На противозаконное подстрекание к насилию и убийству по расовому признаку уже обратили внимание в Следственном комитете России.

В ведомстве подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям участника провокационного ролика и проверят его причастность к преступлениям, совершенным на территории Украины.