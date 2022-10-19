На Украине переименовали улицу имени Степана Бандеры Фото: REUTERS

Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовывать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, в улицу Логанскую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал депутата Верховной рады Софья Федина.

Украинский парламентарий прикрепила к посту скрин документа, в котором говорится, что сельсовет действовал в соответствии с "Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка".

Также жители Тыврова приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

Как ранее писал сайт KP.RU, последним на данный момент безумным шагом буйнопомешанного Кулебы стало официальное предложение Польше назвать одну из улиц в Варшаве именем Степана Бандеры. Да, речь идет об улице Бельведерской, на которой расположено посольство России в польской столице, и новое название "по-Кулебе" должно якобы уязвить Москву, но для поляков такое предложение – назвать улицу в столицу именем вдохновителя "Волынской резни", когда бандеровцы-каратели уничтожали мирное польское население от мала до велика - это не просто вызов, а унижение их. Подробнее читайте здесь.