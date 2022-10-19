Обстановка в зоне спецоперации остается напряженной — Суровикин

Генерал армии Сергей Суровикин, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. Фото: Министерство обороны РФ

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что обстановка в зоне спецоперации в целом напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

"В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск", — сказал командующий.

По словам Суровикина, прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.

Как ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации со специальной военной операцией Москвы на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели и задачи специальной военной операции Москвы на Украине будут выполнены. Российский лидер отметил, что российские военные действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, а также применяют самые современные виды вооружений «с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками».

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