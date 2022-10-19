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Политика19 октября 2022 3:34

Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба

Выступление состоится 27 октября 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба

Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин по традиции выступит на пленарном заседании Валдайского клуба, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, да, что обычно он выступает на главной пленарной сессии, конечно", - сказал он.

Выступление состоится 27 октября, но пока остается открытым вопрос, в очном ли это будет формате.

"Насколько я понимаю, там дорабатываются разные нюансы, но иногда же смешанный формат [используется], как было в прошлые разы. Все-таки с учетом остающихся каких-то ограничений по ковиду нельзя исключать, что будет какой-то смешанный формат", - добавил пресс-секретарь

Напомним, Международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был основан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Ежегодно Клуб проводит региональные конференции: Азиатскую, Ближневосточную, Европейскую, Центральноазиатскую. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира.