Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин по традиции выступит на пленарном заседании Валдайского клуба, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, да, что обычно он выступает на главной пленарной сессии, конечно", - сказал он.

Выступление состоится 27 октября, но пока остается открытым вопрос, в очном ли это будет формате.

"Насколько я понимаю, там дорабатываются разные нюансы, но иногда же смешанный формат [используется], как было в прошлые разы. Все-таки с учетом остающихся каких-то ограничений по ковиду нельзя исключать, что будет какой-то смешанный формат", - добавил пресс-секретарь

Напомним, Международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был основан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. Ежегодно Клуб проводит региональные конференции: Азиатскую, Ближневосточную, Европейскую, Центральноазиатскую. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира.