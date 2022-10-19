Что произошло в ночь на 19 октября

Американский миллиардер Экман заявил, что Украина должна оставить Крым России и отказаться от НАТО Фото: Анна КИРИЕНКО

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман потребовав от Киева пойти на уступки России.Американский миллиардер добавил, что не видит "более реального пути к миру".

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что обстановка в зоне спецоперации в целом напряженная, противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.

Сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовывать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, в улицу Логанскую, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в ближайшее время. По его словам, уже в самое ближайшее время "начнется битва за Херсон".

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что факультет журналистики МГУ "забит" преподавателями с либеральными взглядами.

После недавнего отъезда Аллы Пугачевой из России поклонники артистки задались вопросом: а на какие же средства певица будет жить на чужбине? Да, действительно, все свои миллионы Пугачева заработала преимущественно пением. Бизнес-проекты особого дохода певице не приносили. Как стало известно "КП", Пугачева зарабатывает на шапках и зонтах.

"Священные коровы": в рамках поддержки Украины ЕС разрывает экономические связи с Россией, но некоторые европейские страны не готовы пожертвовать рядом отраслей, пишет газета The New York Times.

Жюри присяжных в США признали невиновным россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ложных показаний ФБР о связях экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Россией. Присяжные оправдали россиянина по четырём пунктам обвинения. Пятый снял во время процесса судья.

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, попавшего ранее в скандал из-за высказывания об убийстве русских.

Бориса Моисеева не стало почти три недели назад.На его похоронах был только узкий круг. Его близкая подруга Алла Пугачева не пришла на похороны, также, как и ее дочь Кристина Орбакайте, которую покойный танцор считал своей названной дочерью. И вот спустя три недели певица все-таки навестила близкого друга на кладбище.

Пока очередная волна ковида в нашей стране идет на спад, эстафету готовится принять грипп. В этом году среди прочих штаммов ожидается «особый гость» - так называемый «гонконгский грипп», А/Н3N2. На сегодня официально зарегистрирован лишь один случай заражения им в России. Об особенностях «гонконгского» штамма, который накроет нас в этом году, рассказала замдиректора института профессор Наталья Пшеничная. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU