Мэр Кривого Рога заявил о разрушении крупного объекта энергетической инфраструктуры

В Кривом Роге в результате взрыва разрушен крупный инфраструктурный объект Фото: REUTERS

В Криворожском районе Украины 19 октября 2022 года в результате взрыва был разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. По словам градоначальника, взрыв на данном объекте произошел из-за обстрела.

"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги без электроэнергии [остались] многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", - сообщил мэр Кривого Рога в своем официальном телеграм-канале.

Сроки восстановления подачи электричества Вилкул не уточнил, также он не раскрыл, возможно ли будет восстановить разрушенный из-за взрыва объект энергетической инфраструктуры.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично заявил о том, что в результате массированных ракетных ударов Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам Украины с 10 октября нынешнего года была разрушена треть электростанций в стране. Он четко дал понять, что в короткие сроки восстановить работоспособность выведенных из строя электростанций у украинских властей точно никак не получится. В связи с этим он заявил, что в ближайшее время многие украинцы по-прежнему продолжат оставаться без света.