В правительстве обсуждается возможность ликвидации "Роснано". Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

В правительстве обсуждают возможность ликвидации «Роснано». Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление трех федеральных чиновников и собеседника, который близок к компании.

Источники газеты сообщают о фактической утрате компанией возможности самостоятельно обслуживать свои обязательства после введения санкционных ограничений, которые привели к финансовым проблемам развития «Роснано».

«В правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях - там предложили рассмотреть прекращение деятельности компании», - приводит газета слова одного из федеральных чиновников.

Издание также сообщает, что подобным образом министр финансов РФ Антон Силуанов описал ситуацию о будущем госкомпании президенту России Владимиру Путину.

В публикации говорится о том, что стратегия ликвидации обсуждается на уровне правительстве, и предполагается ввести более интенсивную реализацию активов, а также сохранить часть портфельных компаний института, требуемых для технологического развития России. Предполагается, что имущество передадут в другие профильные госкомпании.

Тем временем в Минфине РФ подтвердили работу в рамках обновленного совета директоров по изучению финансового состояния «Роснано», обещая выполнить все обязательства в полном объеме, в том числе покрытые госгарантиями.