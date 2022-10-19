Херсонские власти призвали жители региона срочно эвакуироваться из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ

Власти Херсона объявили срочную эвакуацию мирного населения Фото: из соцсетей

Власти Херсонской области РФ разослали всем жителям региона SMS-сообщения с призывом срочно эвакуироваться.

По данным информагентства ТАСС, такое решение чиновники приняли из-за угроз масштабных обстрелов Херсонщины со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, уже в самое ближайшее время украинские боевики могут попытаться предпринять попытку наступления на Херсон.

Как заявил в своем интервью, вышедшем в эфире телеканала "Россия 24", командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал армии Сергей Суровикин, к наступательным действиям на Херсонском направлении киевский режим активно подталкивает руководство НАТО.

Российский военачальник охарактеризовал обстановку на Херсонском направлении как "напряженную" и допустил, что вскоре Киев может применить на этом участке театра боевых действий "запрещенные методы ведения войны".