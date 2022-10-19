Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности формирования нового федерального округа в России

Песков ответил на вопрос о возможности формирования нового федерального округа в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 19 сентября, заявил, что на сегодняшний день неизвестно, принято ли решение о создании федерального округа в новых российских регионах.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области на данный момент находятся на особом положении. «Начался процесс их интеграции в правовое, экономическое поля нашей страны. На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», - уточнил также пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в конце сентября этого года глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил о создании нового федерального округа после вхождения в состав России четырех новых регионов, отметив, что подробности и название объединения на сегодняшний день находятся на рассмотрении.