Захарова заявила, что намерения США "усилить Киев" приведут лишь к разрушению Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова сделала важное заявление о взаимоотношениях Украины и Запада Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что все попытки США "усилить позицию" Киева ведут к обратному и завершатся лишь разрушением Украины.

"Они [США] поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали Украину. Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят "укрепить и усилить", а все ведёт к противоположному результату. Позиция Вашингтона, которая делает ставку на раздувание конфликта, ведёт к разрушению Украины", - сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

Ранее различные американские чиновники неоднократно заявляли о том, что важной задачей для Вашингтона является "усиление позиций Киева" в ходе конфликта на Украине. Именно на это, согласно официальным заявлениям, и направлена вся помощь, оказываемая Соединенными Штатами украинским властям.

При этом оказывать прямую военную помощь Киеву в виде участия в боевых действиях в руководстве США по-прежнему не готовы, так как это неизбежно приведет к прямому столкновению американской и российской армий (и, как следствие, к глобальному военному конфликту).