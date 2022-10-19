В России в сентябре средний размер кредита вырос на семь процентов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В сентябре 2022 года средний размер потребительского кредита вырос на 7,1%. По данным национального бюро кредитных историй, теперь сумма среднего кредита составляет 289,7 тысяч рублей.
Для сравнения в марте-апреле показатель, наоборот, снижался до 168,8 и 162,5 тыс. рублей соответственно. Средняя сумма выданного потребительского кредита в стране растет пятый месяц подряд.
Регионы, где активно растут суммы потребкредитов:
Приморский край +16%,
Хабаровский край +13,8%,
Свердловская область +11,6%,
Омская область +9,9%,
Москва +9,4%.
Единственный регион страны, где показатель упал показатель, стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там средний размер займа упал на 5,7%.
Суммы кредитов в цифровом выражении:
Москва – 556,9 тыс. рублей,
Московской области - 415,8 тыс. рублей,
Санкт-Петербург - 398,8 тыс. рублей.
ХМАО – 397,2 тыс.руб.,
Хабаровский край – 333,6 тыс.руб.
Эксперты отметили, что увеличение объемов кредитования связано в первую очередь со снизившейся ключевой ставкой со стороны ЦБ. Кредиты стали дешевле и люди идут в банк, чтобы получить средства, сообщает «Газета.Ru».
Параллельно в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах России.
- После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался, - сказал RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Тем временем, в Госдуме предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов гражданам без личного присутствия в финансовой организации. Исключение — наличие юридически оформленной доверенности, сообщает газета "Известия".