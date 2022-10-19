В России в сентябре средний размер кредита вырос на семь процентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре 2022 года средний размер потребительского кредита вырос на 7,1%. По данным национального бюро кредитных историй, теперь сумма среднего кредита составляет 289,7 тысяч рублей.

Для сравнения в марте-апреле показатель, наоборот, снижался до 168,8 и 162,5 тыс. рублей соответственно. Средняя сумма выданного потребительского кредита в стране растет пятый месяц подряд.

Регионы, где активно растут суммы потребкредитов:

Приморский край +16%,

Хабаровский край +13,8%,

Свердловская область +11,6%,

Омская область +9,9%,

Москва +9,4%.

Единственный регион страны, где показатель упал показатель, стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там средний размер займа упал на 5,7%.

Суммы кредитов в цифровом выражении:

Москва – 556,9 тыс. рублей,

Московской области - 415,8 тыс. рублей,

Санкт-Петербург - 398,8 тыс. рублей.

ХМАО – 397,2 тыс.руб.,

Хабаровский край – 333,6 тыс.руб.

Эксперты отметили, что увеличение объемов кредитования связано в первую очередь со снизившейся ключевой ставкой со стороны ЦБ. Кредиты стали дешевле и люди идут в банк, чтобы получить средства, сообщает «Газета.Ru».

Параллельно в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выдача новых кредитных карт сократилась во всех регионах России.

- После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался, - сказал RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Тем временем, в Госдуме предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов гражданам без личного присутствия в финансовой организации. Исключение — наличие юридически оформленной доверенности, сообщает газета "Известия".