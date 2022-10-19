Новый выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ обеспечит строительство еще более 5 млн кв. м жилья

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ДОМ.РФ завершил размещение третьего выпуска облигаций, которые обеспечивают льготное финансирование инфраструктуры для строительства жилья и городского развития. Его объем составил 15 млрд рублей, финальная ставка купона установлена на уровне 9,9% годовых.

«Чуть более года назад состоялся первый выпуск инфраструктурных облигаций, и сейчас ДОМ.РФ уже финансирует конкретные стройки в регионах. Новый инструмент снижает затраты инвесторов при реализации масштабных проектов жилищного строительства, повышает качество жизни людей в регионах. Средства от текущего размещения позволят обеспечить школами, медицинскими и спортивными объектами, дорогами и инженерными сетями более 5 миллионов квадратных метров жилья, в результате условия проживания смогут улучшить 100 тысяч семей», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

С помощью механизма ДОМ.РФ на финансирование инфраструктуры с рынков капитала привлечено уже 35 млрд руб. Дебютный выпуск ценных бумаг объемом 10 млрд рублей состоялся в сентябре 2021 года, в декабре – второй с аналогичным объемом.

Напомним, механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен по инициативе Президента России в 2021 году. Полученные от размещения средства направляются на льготное финансирование строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках жилищного строительства и развития городов. На сегодня с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ уже строится 29 проектов в 14 регионах с общей суммой займов около 78 млрд рублей. Они позволят ввести в эксплуатацию более 25 млн кв. м жилья.