Токаев сообщил, что совершившие госизмену в ходе январских беспорядков скоро предстанут перед судом

Токаев заявил, что совершившие госизмену в ходе январских беспорядков скоро предстанут перед судом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лица, которые совершили государственную измену в ходе январских беспорядков в Казахстане, в скором времени предстанут перед судом. Такое заявление в среду, 19 октября, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено», - заявил глава государства.

Токаев также указал на то, что из данной трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать террористов и бандитов.

«Кто-то этого очень желает… Тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону», - заявил президент Казахстана, отметив, что «в отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления», была ранее объявлена амнистия.

Напомним, в начале января этого года в Казахстане прошли массовые беспорядки, участники которых нападали на правоохранителей и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как позже заявили власти, жертвами беспорядков стали 238 человек.