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Общество19 октября 2022 7:31

Материнский капитал будет доступен для оплаты услуг репетиторов

Соответствующие постановление подписал Михаил Мишустин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Материнский капитал будет доступен для оплаты услуг репетиторов

Материнский капитал будет доступен для оплаты услуг репетиторов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материнский капитал теперь возможно будет использовать для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 19 октября, на сайте правительства.

«Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», - приводится пример в сообщении кабмина.

Ранее материнский капитал можно было использовать на подобные цели только в том случае, если услуги предоставляли частные образовательные организации, которые зарегистрированы как юридические лица.

Уточняется, что для оплаты образовательных услуг из средств материнского капитала, родителям необходимо представить в Пенсионный фонд России (ПФР) два документа - заявление и заключенный с ИП договор, где будет указан расчет стоимости. Сообщается, что документы можно отправить через портал Госуслуг, а также сайт ПФР.