Материнский капитал будет доступен для оплаты услуг репетиторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материнский капитал теперь возможно будет использовать для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 19 октября, на сайте правительства.

«Родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность», - приводится пример в сообщении кабмина.

Ранее материнский капитал можно было использовать на подобные цели только в том случае, если услуги предоставляли частные образовательные организации, которые зарегистрированы как юридические лица.

Уточняется, что для оплаты образовательных услуг из средств материнского капитала, родителям необходимо представить в Пенсионный фонд России (ПФР) два документа - заявление и заключенный с ИП договор, где будет указан расчет стоимости. Сообщается, что документы можно отправить через портал Госуслуг, а также сайт ПФР.