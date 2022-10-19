Немцы раскритиковали заявление о «рискованной игре Путина» на Украине Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Welt обвинили Вашингтон и европейские страны в нагнетании конфликта на Украине. Поводом для таких комментируем стали слова немецкого военного историка Зёнке Найтцеля, который назвал российскую специальную военную операцию «рискованной игрой» президента России Владимира Путина.

«Если бы Киев соглашался на переговоры, страданий на Украине можно было бы избежать», - заявил один из читателей издания.

«Это не игра. Путин всегда объяснял Западу свою позицию по безопасности. Но США играют на своей шахматной доске», - отметил другой.

«Наше правительство, ввязываясь в этот конфликт, ведет себя еще рискованнее», - добавил еще один комментатор.

Еще один читатель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «понять, что переговоры - единственный выход из ситуации».