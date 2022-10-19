Российская армия применяет в ходе СВО комплексы, способные глушить телефоны ВСУ в радиусе до 30 км

Вооруженные силы России используют в СВО комплексы, способные глушить телефоны ВСУ в радиусе до 30 км Фото: Минобороны РФ

В ходе проведения военной спецоперации РФ на Украине российская армия использует комплекс "Леер-3", помогающий глушить в течение десятков часов связь ВСУ в радиусе до 30 километров. Соответствующую информацию распространили в министерстве обороны России.

В российском военном ведомстве сообщают, что непосредственным ударным средством комплекса являются беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

Они оснащены специальными передатчиками радиосигнала, имитирующими работу базовых сетей GSM и противодействующими использованию абонентских терминалов.

"Такая аппаратура позволяет блокировать работу любых устройств в определенных диапазонах на удалении до 30 километров, а также дает возможность рассылать абонентам ложные сообщения", - подчеркивают в Минобороны РФ.

Ранее стало известно о том, что серьезные перебои в работе глобальной спутниковой сети Starlink (принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску) на Украине привели генштаб ВСУ к панике. Известно, что произошедший сбой существенно усложняет взаимодействие между военными и мешает реализации их задач. Кроме того, сбой в работе Starlink, как опасаются в высшем руководстве ВСУ, может привести к серьезному росту потерь среди украинских военнослужащих (киевские власти опасаются, что это произойдет уже в самое ближайшее время).