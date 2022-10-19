В России 19 октября 2022 выявлено 10 656 случаев заболевания коронавирусом

В России 19 октября выявлено 10 656 случаев заболевания коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в России выявлено 10 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где коронавирусом заболели 1 257 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Свердловская область – там 737 случаев, на третьем Санкт-Петербург – 687 заражений.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки были подтверждены 92 летальных исходв вследствие COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 20 859 человек. Кроме того, за сутки с коронавирусом были госпитализированы 1 583 пациента.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 335 087. Жертвами COVID-19 стали 389 176 человек, а выздоровело 20 659 469 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что коронавирус имеет колоссальный потенциал изменчивости, который может быть исчерпан еще нескоро.