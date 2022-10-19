В Амурской области появится центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей

В Благовещенске появится центр психологической поддержки для родственников военнослужащих. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова будет создан центр психологический поддержки для мобилизованных и их семей. Соответствующее поручение глава региона дал областному правительству.

С инициативой о создании центра психологической помощи для родственников военнослужащих выступил мэр Благовещенска Олег Имамеев. По его словам, в городской центр поддержки семей участников СВО обратилась жена мобилизованного с просьбой помочь справиться со стрессом ей и ее семилетнему ребенку.

«Центр психологической поддержки необходимо создать. Причем он должен быть рассчитан на решение сразу двух задач – сейчас важно успокоить семьи, которые в этом нуждаются, позже - помочь вернуться к нормальной, мирной жизни самим мобилизованным», - подчеркнул Василий Орлов.

Сейчас в каждом районе Амурской области открыты центры или штабы по поддержке семей участников СВО. Их сотрудники готовы помочь родственникам военнослужащих в любых делах, например, перевести ребенка в другой детский сад или решить бытовые проблемы. В Благовещенске специалисты центра приняли 138 обращений от горожан. По словам мэра областного центра, чаще всего близкие военнослужащих интересуются, как получить социальные выплаты или оформить кредитные каникулы.

«В Благовещенске проживает 261 ребенок участников СВО. Помимо бесплатного питания, которое организовано для всех школьников, детям предлагаем бесплатные кружки и секции», - рассказал Олег Имамеев.

Поддержку мобилизованным оказывает и бизнес-сообщество. Предприниматели из Благовещенска создали Совет меценатов. Бизнесмены уже передали мобилизованным 470 рюкзаков с предметами первой необходимости.