Матвиенко поручила сенаторам подготовить общую систему выплат мобилизованным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать предложения по организации системы выплат мобилизованным, подчеркнув, что в данном случае «разница в выплатах недопустима». Такое заявление парламентарий сделала в среду, 19 октября, на заседании Совфеда.

Матвиенко сообщила, что уже дала поручение первому вице-спикеру Андрею Турчаку, а также вице-спикеру Николаю Журавлеву совместно с комитетом палаты по обороне и безопасности проработать систему выплат для мобилизованных.

«Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. Второе - недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить предложения и отработать эту тему», - заявила спикер Совфеда.

Ранее данную тему единовременных выплат мобилизованным россиянам поднял в ходе заседания сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов, отметив, что российские регионы поддерживают мобилизованных по-разному. Как он указал, «кто-то выделяет 20 тысяч рублей на одного ребенка, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 или 200 тысяч, единой меры нет», предложив разработать единый стандарт.