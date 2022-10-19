Пушилин сообщил об успешном наступлении союзных сил на Авдеевском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Союзные силы достаточно успешно наступают на Авдеевском направлении, заявил временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На Авдеевском направлении достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк – он взаимодействует с батальоном «Сомали», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

На Марьинском направлении, рассказал Пушилин, существенного изменения ситуации нет. Как отметил врио главы ДНР, там важны каждые 50-100 метров, поэтому подразделениям поставлены новые задачи. Он высказал мнение, что в ближайшее время союзные силы смогут занять новые высоты.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Украины с 2014 года удерживают позиции на Авдеевском направлении, разместившись на территории Авдеевского химического завода. Благодаря этому украинские войска могут обстреливать мирное население и инфраструктуру Донецка и прилегающих населенных пунктов, зная, что ответные удары по их позициям могут вызвать техногенную катастрофу.