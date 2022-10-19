Украинские войска выпустили пять ракет по Херсону Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Херсон в среду, 19 октября, выпустив по городу пять ракет, сообщил представитель экстренных служб.

По информации РИА Новости, все пять ракет были сбиты системой противовоздушной обороны.

Напомним, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стермоусов сообщил, что ВСУ стягивают технику к региону, на подступах к ней находятся несколько десятков тысяч украинских военных и иностранных наемников.

Ранее херсонские власти заявили о срочной эвакуации местных жителей в связи с угрозой масштабных обстрелов со стороны ВСУ. Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин не исключает, что украинские боевики решат применить на Херсонском направлении "запрещенные методы ведения войны".