Журналист TAC Макгрегор заявил, что из-за ошибки Байдена будущее Украины оказалось в руках России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ошибочная вера администрации американского президента в безграничную мощь Вашингтона толкнула Киев в руки Москвы. Такое мнение высказал Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The American Conservative.

По его словам, американские политик «готовы пойти на любой проступок, если он будет совершен во имя уничтожения России». Однако, как он считает, из-за мрачных перспектив Украины когда-либо вернуть свои утраченные территории, будущее этой страны теперь находится в руках Москвы.

«Для Вашингтона есть морально ответственный и практический ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир. К сожалению, для США такое решение немыслимо», - говорится в публикации.

Макгрегор полагает, что, в то время как, Белый дом помогает Киеву деньгами, а также военной техникой и оборудованием, Украина будет сопротивляться, а правящий Вашингтон на этом обогащаться.

«Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы ничего стратегического не получат, а Россия, скорее всего, станет сильнее. США будут сожалеть об этом», - отметил он.