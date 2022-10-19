Глава МИД Венгрии сообщил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока» Фото: REUTERS

Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., которая является оператором газопровода «Турецкий поток». Об этом в среду, 19 октября, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что «несколько недель назад была новость» о том, что у оператора «Турецкого потока», который зарегистрирован в Нидерландах, была отозвана экспортная лицензия. Как отметил Сийярто, такие изменения не представляли «непосредственной угрозы поставкам, но в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей».

«Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов ... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию», - рассказал глава МИД Венгрии, отметив, что данную информацию также подтвердили в «Газпроме», а значит работа газопровода возобновиться в полном объеме.

Сийярто также отметил, что на данный момент «Турецкий поток» остается единственным маршрутом, по которому голубое топливо может бесперебойно поступать в Европу. Он также подчеркнул, что Венгрия считает инициативу Еврокомиссии о введении потолка цен на газ «опасной», поскольку такая мера приведет к дефициту газа.