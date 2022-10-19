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В мире19 октября 2022 9:17

Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

Глава МИД Венгрии сообщил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Венгрии сообщил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

Глава МИД Венгрии сообщил, что Нидерланды вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока»

Фото: REUTERS

Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., которая является оператором газопровода «Турецкий поток». Об этом в среду, 19 октября, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что «несколько недель назад была новость» о том, что у оператора «Турецкого потока», который зарегистрирован в Нидерландах, была отозвана экспортная лицензия. Как отметил Сийярто, такие изменения не представляли «непосредственной угрозы поставкам, но в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей».

«Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов ... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию», - рассказал глава МИД Венгрии, отметив, что данную информацию также подтвердили в «Газпроме», а значит работа газопровода возобновиться в полном объеме.

Сийярто также отметил, что на данный момент «Турецкий поток» остается единственным маршрутом, по которому голубое топливо может бесперебойно поступать в Европу. Он также подчеркнул, что Венгрия считает инициативу Еврокомиссии о введении потолка цен на газ «опасной», поскольку такая мера приведет к дефициту газа.