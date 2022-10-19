Матвиенко дала поручение разобраться с резким ростом цен на бронежилеты и каски

Валентина Матвиенко дала своим подчиненным важные поручения Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 октября 2022 года поручила комитету Совфеда по обороне разобраться, почему цены на необходимое для мобилизованных комплектование, в том числе бронежилеты и каски, "взлетели до небес".

"Непонятно - почему, на каком основании выросли цены. Надо разобраться с мощностями, которые производят и одежду, и бронежилеты, и каски", - заявила председатель верхней палаты российского парламента в ходе очередного пленарного заседания СФ.

Кроме того, в ходе этого же заседания представляющая республику Тыва в Совете Федерации сенатор Людмила Нарусова публично выступила с предложением обязать производителей бронежилетов добровольно передавать всю необходимую экипировку в армию.

Нарусова отметила, что часто военнослужащие, отправляющиеся в зону боевых действий, вынуждены на свои деньги приобретать бронежилеты, стоимость которых выросла с 7 тысяч рублей до 135 тысяч.

Матвиенко заявила, что озвученные Нарусовой данные вполне могут соответствовать действительности, поэтому в сложившейся ситуации необходимо тщательно разобраться. Матвиенко уже дала своим подчиненные поручение по проведению соответствующих проверок, также не исключено, что спикер Совфеда РФ направит целый ряд обращений в надзорные органы.

Ранее стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ уже запросила у торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и Hakki разъяснений из-за роста цен на спецодежду и обмундирование. Спрос на военную форму, обувь, спальники и термобелье взлетел после начала частичной мобилизации, поскольку призванные вынуждены закупать экипировку самостоятельно.

Решение о проверке целого ряда ритейлеров на предмет завышения цен на спецодежду и обмундирование было принято ФАС на основании ряда обращений депутатов Госдумы РФ.