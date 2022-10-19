Умер Валерий Рубаков, российский физик-теоретик

Российский физик-теоретик Валерий Рубаков Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Российский физик-теоретик, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Валерий Рубаков умер в возрасте 67 лет. Как рассказал представитель РАН, ученый скончался в ходе командировки в Саров Нижегородской области.

По информации ТАСС, у Рубаков оторвался тромб. Представитель РАН отметил, что он был выдающимся ученым, чей уход из жизни стал большой потерей для мировой науки.

Валерий Рубаков является одним из основоположников современной инфляционной теории Вселенной и одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии. На счету ученого свыше 160 научных работ по теории ранней Вселенной, непертурбативной квантовой теории поля, а также теории образования барионной асимметрии Вселенной и квантовой гравитации.