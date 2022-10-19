Объем наличных у россиян превысил 15 трлн рублей второй раз за 20 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем наличных в обращении россиян второй раз за всю историю подсчетов, которой ведется 20 лет, превысил 15 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Ранее рекордный объем наличных денег в обращении у россиян регулятор зарегистрировал по итогам февраля 2022 года, когда граждане запаслись наличкой на 15,8 трлн рублей.

Как сообщается за сентябрь 2022 года показатель увеличился на 930 млрд рублей. В Центробанке отметили, что такая тенденция связана с желанием граждан подстраховаться от возросшей неопределенности, а также иметь дополнительный запас средств.

Кроме того, другой причиной назвали отъезд большого числа российских граждан из страны. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский уточнил, что отъезд происходил в спешке, и простым решением для многих было снять наличные.

Кроме того, желание граждан хранить деньги в наличке связано с негативным опытом многих жителей страны, которые столкнулись с финансовыми сложностями от «сгоревших» советских вкладов до фактической «заморозки» валюты. Такое мнение высказал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.