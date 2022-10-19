В Кузбассе стартовала программа трудовой мобилизации студентов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе по инициативе главы региона Сергея Цивилева стартовала программа трудовой мобилизации студентов. Учащиеся старших курсов вузов и средне-специальных учебных заведений временно заменят на предприятиях мобилизованных кузбассовцев. Первые старшекурсники уже приступили к работе.

«Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов», - сообщил Сергей Цивилев.

Сотрудники регионального Центра опережающей профессиональной подготовки разработали электронную платформу, на которой работодатели могут размещать заявки на подбор персонала. На данный момент уже поступили 34 предложения о работе от крупных компаний: СУЭК, «АМК-Сибирь», «Сиб-Транзит», «Распадской угольной компании» и многих других.