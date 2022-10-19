Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября 2022 года ускорилась до 9,9% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам сентября 2022 года ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1%, который был зафиксирован месяцем ранее. Это следует из окончательной оценки данных Евростата.

Как сообщается, предварительная оценка показывала ускорение инфляции до 10%. Годом ранее в еврозоне была зарегистрирована инфляция всего в 3,4% годовых.

Тем временем в этом году только за сентябрь потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция ускорилась до 4,8% с 4,3% в августе 2022 года, как и отмечалось в предварительной оценке.

Уточняется, что самая высокая годовая инфляция была отмечена в Эстонии, где рост составил 24,1%, а также в Латвии (22%) и Литве (22,5%), самая низкая инфляция зафиксирована во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%), а также в Финляндии (8,4%).

Напомним, ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в еврозоне достигла 10%, отметив также, что теперь европейским жителям нужно запасаться дровами.