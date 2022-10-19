Режиссера Виталия Манского заподозрили в клевете на Никиту Михалкова

Кинорежиссер Виталий Манский стал фигурантом уголовного дела о клевете на Никиту Михалкова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский кинорежиссер Виталий Манский, ранее объявленный в федеральный розыск, стал подозреваемым по делу о клевете. Информацию об этом распространила защита Манского, которого подозревают в распространении порочащих сведений о другом кинорежиссере - Никите Михалкове.

"Манский подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ. Проводятся следственные действия", - рассказал журналистам информагентства ТАСС адвокат Манского Сергей Бадамшин.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало скандальное заявление Манского о том, что "воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета". Михалков — президент ММКФ. По словам Михалкова, слова его коллеги по цеху не имеют никакого отношения к действительности. Михалков утверждает, что Манский попросту сознательно распространил заведомо ложную и фейковую информацию, тем самым, опорочив его.

В качестве свидетеля по уголовному делу против Манского проходит телеведущая Ксения Собчак, так как свое заявление о Московском международном кинофестивале кинорежиссер сделал именно в эфире ее YouTube-шоу.

Сам Манский в соцсетях сообщил, что в настоящее время находится за границей (там он скрывается от российского правосудия) и возвращаться в РФ в ближайшее время не собирается.