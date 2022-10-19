Бесплатная просветительская программа «Городские практики» от ДОМ.РФ пройдет в Новосибирске с 31 октября по 5 ноября 2022

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«Городские практики» от ДОМ.РФ пройдут в Новосибирске. Бесплатная просветительская программа для специалистов в сфере развития городской среды состоится 31 октября по 5 ноября 2022 года.

К участию в «Городских практиках» приглашаются урбанисты, архитекторы, девелоперы, а также сотрудники администраций и представители локального бизнеса из Новосибирска. Основной темой станет комплексное развитие застроенных территорий. Программа организована ДОМ.РФ при поддержке мэрии Новосибирска, а также Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова (НГУАДИ).

Как сообщается, за неделю участники должны разработать учебные проекты по заданной теме и подготовить концепции развития трех пространств в городе, для чего они проведут полевое и кабинетное исследования, а также сформулируют образ будущего для данных территорий и составят сценарии их использования.

Отмечается, что на протяжении всей недели с участниками программы будут работать архитекторы, антропологи, а также эксперты по вопросам муниципального управления. Одним из специалистов курса выступит главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, а куратором всей программы станет урбанист, преподаватель, автор блога об урбанистике Андрей Елбаев.

Программа будет проходит не только очно, но и онлайн. 31 октября участники посетят онлайн-презентации, а с 1 по 5 ноября пройдут очные практические семинары. Регистрация уже открыта. Подать заявку можно до 27 октября 2022 года включительно.

Всего в 2022 году на проведение «Городских практик» поступило 95 заявок из 50 российских регионов.