Минздрав сообщил, что в России сократилась ожидаемая продолжительность жизни на 3,3 года из-за пандемии Фото: REUTERS

Замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина заявила, что пандемия “откатила” ожидаемую продолжительность жизни в России на 3,3 года. За два года продолжительность жизни снизилась, вопреки планам по повышению этого показателя. Об этом она сообщила на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов.

"К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни", - сказала Гульшина.

Она также уточнила, что президент России Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в РФ к 2030 году до 78 лет. Такие задачи поставлены перед Минздравом, согласно указу главы государства о национальных целях.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 10 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Самый высокий показатель новых случаев заражения зафиксирован в Москве. Там коронавирусом заболели 1 257 человек. На втором месте - Свердловская область, где выявили 737 случаев, на третьем - Санкт-Петербург – 687 заражений.