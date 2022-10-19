ЕС обсуждает введение санкций против иранских генералов и производителя дронов Shahed

В Евросоюзе задумались о введение новых санкций против Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз рассматривает вариант с введением санкций в отношении трех иранских генералов и компании - производителя дронов-камикадзе Shahed, передает информагентство Bloomberg.

В качестве повода для новых жестких антииранских санкций европейские чиновники называют якобы имеющееся "военное сотрудничество" Тегерана с РФ.

В частности, журналисты агентства утверждают, что дроны Shahed активно используются российскими военными в ходе спецоперации РФ на Украине (Иран и Россия информацию о заключении контрактов на поставку данных дронов опровергали).

Кроме того, по данным Bloomberg, вопрос о военном сотрудничестве с Россией якобы курируется в Иране на самом высоком уровне (под санкции могут попасть именно те генералы, которые будто бы и отвечают в Тегеране именно за налаживание тесных военных связей с Москвой).

Отмечается, что в случае достижения консенсуса по данному вопросу решение о введении санкций против иранских военачальников и бизнес-структур может быть принято в самое ближайшее время.