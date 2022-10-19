Власти Херсонской области сообщил о направлении воды из Каховского хранилища в каналы Фото: пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области

Воду из Каховского водохранилища направили в каналы, чтобы уменьшить ее сброс в Днепр в случае повреждения шлюзов Каховской гидроэлектростанции, рассказал временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы увеличили сброс в систему каналов – Северо-Крымский, Каховский канал, куда вода отходит, – чтобы ее меньше было выпущено через шлюзы», – сообщил он в эфире передачи «Соловьев Live».

Как отметил Сальдо, если шлюзы Каховской ГЭС будут разрушены, то уровень воды в Днепре рядом с Херсоном вырастет на метр, что может привести к затоплению некоторых микрорайонов и островов.

Напомним, ранее херсонские власти заявили о срочной эвакуации местных жителей в связи с угрозой масштабных обстрелов со стороны ВСУ. Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин не исключает, что украинские боевики решат применить на Херсонском направлении запрещенные методы ведения войны.