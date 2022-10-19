В спортшколах Чувашии устанавливают оборудование, как на объектах для чемпионатов мира

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На эти средства было приобретено самое современное спортивное оборудование, в том числе, гимнастические бревна, рама с кольцами, акробатическая дорожка, разновысокие и параллельные брусья, конь для опорного прыжка и гимнастический, батут, мостики для опорного прыжка, грибок напольный, маты, гимнастические перекладины.

«Оборудование самое новое и современное – такое же устанавливается на чемпионатах мира. На снарядах можно готовиться на соревнования разного уровня, а, приехав в другие города, не надо привыкать к другому оборудованию», - прокомментировал успешное воплощение федерального проекта «Спорт - норма жизни» в Чувашии участник Олимпийских игр в Токио, мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике Владислав Поляшов.

Спортивная школа олимпийского резерва № 6 специализируется на подготовке высококлассных спортивных гимнастов. Сейчас здесь тренируются почти полтысячи спортсменов. Воспитанники спортшколы регулярно становятся чемпионами и призерами всероссийских и международных соревнований.