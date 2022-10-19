Экологическая ответственность: гидробиологи ИГУ провели исследования в зоне деятельности АЛРОСА

Гидробиологи ИГУ провели исследования в зоне деятельности АЛРОСА. Фото: пресс-служба ИГУ

Сотрудничество между экоцентром АЛРОСА и Иркутским государственным университетом продолжается уже порядка двух десятилетий. Вот и сейчас был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ по изучению водных биологических ресурсов и среды их обитания в речной системе. Речь о реках: Сохсолоох, Далдын, Вилюй, Ирелях, Малая Ботуобуйа, Марха, Уулах-Муна и ручей Безымянный 3.

Исследования необходимы для оценки влияния всех основных промышленных объектов АЛРОСА на состояние водных экосистем, прогнозирования возможных изменений состояния экосистем и разработки природоохранных мероприятий. Почему проект особенно актуален сейчас, рассказал Аркадий Матвеев, доктор биологических наук, руководитель группы гидробиологов, декан биолого-почвенного факультета ИГУ.

- Последние годы в экосистеме происходит существенная трансформация, связанная с глобальным изменением климата, потеплением, иссушением или обводнением. Поэтому и деятельность некоторых компаний тоже видоизменяется в результате взаимодействия антропогенных и глобальных климатических факторов. Во-вторых, наши компании, как АЛРОСА, становятся более экологически ответственными и начинают проводить как собственный мониторинг воздействия своей деятельности на экосистемы и заказывать подобные исследования у научных институтов и организаций. И если раньше, подобные исследования проводились разрозненно, то сейчас мы разрабатываем общую систему экологического мониторинга. И уже на основе этой системы и наших рекомендаций компания будет выстраивать практический результат, который позволит реагировать на изменения в экосистеме очень оперативно и предотвращать загрязнение водоемов.

В рамках программы исследований, рассчитанной до 2024 года, гидробиологи ИГУ планируют изучить базовые элементы водных экосистем (фитопланктон, зоопланктон и зообентос), от которых напрямую зависит состояние экосистемы, выяснить — в каком состоянии находится кормовая база рыб, в том числе промысловых видов. Также специалисты дадут оценку состояния ихтиофауны и отберут пробы воды для гидрохимических исследований.

- Наши ученые обладают всеми необходимыми компетенциями для выполнения работ такого рода, у нас есть и необходимые материально-технические ресурсы, - уверяет Аркадий Матвеев.- Кроме того, в компании нас уже знают, как ответственных и высококвалифицированных специалистов — ранее мы очень успешно работали с АЛРОСА. Сейчас наша группа завершила первые полевые работы, готовимся ко второму этапу, который начнется в ноябре.