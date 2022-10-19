В Администрации Ейска рассказали, что при падении Су-34 погибла семья из семи человек Фото: REUTERS

17 октября, при падения военного самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом погибла семья из семи человек. Сегодня, 19 октября, об этом сообщили РИА Новости в администрации города Ейск. В семье, по словам властей города, также погибли двое несовершеннолетних.

"В четверг на Новом кладбище в Ейске будут хоронить семью из семи человек, включая двух несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации источника, организацию похорон на себя взяли районная и городская администрации.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения военного самолета Су-34. Со стороны Кремля были предприняты все необходимые меры по ликвидации последствий падения и помощи пострадавшим.

В результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, заявил помощник главы Минздрава. В МЧС России подтвердили, что в ходе поисково-спасательных работ в Ейске обнаружены тела еще 10 погибших - общее число погибших достигло 13.